В Москве нашли тело женщины, об исчезновении которой сообщил муж

На северо-востоке Москвы нашли тело женщины, об исчезновении которой ранее заявил ее муж. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, 18 мая мужчина обратился в правоохранительные органы и заявил о пропаже супруги. После этого силовики восстановили маршрут ее передвижения практически по минутам и установили квартиру, где женщину видели в последний раз.

«В ходе осмотра квартиры обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, а по подозрению в указанном преступлении задержан знакомый потерпевшей», — отметила пресс-служба.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что погибшей перерезали горло.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сотрудники СК и криминалисты продолжили работу на месте, начали допрос свидетелей. В ближайшее время подозреваемого должны доставить в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

