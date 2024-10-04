В Москве начался суд над Лерчек

Троицкий районный суд Москвы изберет меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о переводе валюты по подложным документам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ранее тот же суд отправил ее бывшего мужа Артема под домашний арест до 26 ноября. Чекалиных и их бизнес-партнера Романа Вишняка обвиняют в выводе из России более 250 миллионов рублей.

По данным столичной прокуратуры, фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Чекалины официально развелись 10 июля. Они договорились сохранять хорошие отношения ради общих детей — двоих сыновей и дочери.