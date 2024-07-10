«Договорились о лояльных отношениях». Блогеры Чекалины официально развелись

Суд в Москве расторг брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных

Мировой суд в Москве расторг брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, дети бывшей пары будут жить с мамой, но проводить половину времени с отцом. Для этого они подписали соответствующее соглашение.

«Валерия и Артем договорились о лояльных отношениях в качестве родителей», — рассказала телеканалу Рен-ТВ представитель семьи Чекалиных Екатерина Гордон.

По ее словам, решение вступит в законную силу через месяц. Раздел имущества провели в равных долях.

У Чекалиных трое совместных детей — восьмилетние близнецы Богдан и Алиса и трехлетний сын Лев.

Ранее Чекалина назвала причину развода с мужем. По ее словам, они с супругом разошлись из-за возникших трудностей.

В марте прошлого года против семьи Чекалиных возбудили уголовные дела. Блогеров обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты.