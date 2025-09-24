В Москве мужчина забил отверткой уборщицу и сжег ее заживо
На севере Москвы правоохранители задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 30-летней женщины и умышленном поджоге квартиры. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе УВД по САО.
По предварительной информации, злоумышленник познакомился с жертвой в кафе, где та работала, и обменялся с ней контактами. После этого житель столицы позвал гражданку Таджикистана к себе домой, предложив ей прибраться за определенную плату.
Когда женщина пришла в квартиру к новому знакомому, между ними произошел конфликт. Хозяин жилья ударил отверткой потерпевшую по голове и еще несколько раз — в область груди. Потом преступник облил спиртосодержащей жидкостью диван, рядом с которым лежала жертва, поджег его и покинул дом.
«Почувствовавшие запах гари соседи вызвали пожарных, те прибыли на вызов очень оперативно. Женщину увезли в больницу», — рассказал 360.ru один из очевидцев.
Спасти пострадавшую не удалось. От полученных травм она скончалась в больнице. Злоумышленника поймали по горячим следам. Против него завели уголовное дело.
«В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия», — сообщили в пресс-службе управления СК России по Москве.
