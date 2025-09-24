Жительницу Воскресенска задержали за смертельный пожар в квартире соседки

Конфликт с соседкой толкнул жительницу Воскресенска на поджог квартиры обидчицы. В результате пожара владелица жилплощади погибла. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК.

В ведомстве заявили, что криминалисты завели уголовное дело об убийстве общеопасным способом. По подозрению в причастности к преступлению задержали вероятную поджигательницу.

По данным следствия, в минувший вторник подозреваемая облила дверь соседской квартиры горючей жидкостью и подожгла. После тушения пламени спасатели нашли в комнате обгоревшее тело хозяйки.

Прибывшие на место криминалисты забрали записи видеокамеры в подъезде, а также канистры с горючей жидкостью в квартире подозреваемой. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании задержанной меры пресечения.

Источник 360.ru заявил, что подозреваемая в убийстве и погибшая злоупотребляли алкоголем и обе нигде не работали.

Сегодня же сотрудники ФСБ задержали жителя Новосибирска за попытку поджога дома сотрудника регионального управления Федеральной службы судебных приставов. В ходе расследования установили, что задержанный призывал к убийствам сотрудников ФССП. Против него завели уголовное дело о покушении на теракт.