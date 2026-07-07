В Москве иностранец напал на подростка в автобусе

В Москве арестовали иностранца, который напал на несовершеннолетнего и совершил против него насильственные действия. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина 1982 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 3 статьи 132 УК России (иные насильственные действия сексуального характера)», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что вечером 4 июля мужчина в автобусе воспользовался отсутствием других пассажиров, напал на несовершеннолетнего и «совершил в отношении него иные насильственные действия сексуального характера».

В итоге иностранца задержали и предъявили ему обвинения. Сейчас он находится под стражей.

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