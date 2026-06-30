В Кузбассе арестовали рецидивиста, изнасиловавшего и убившего школьницу

Подозреваемого в убийстве школьницы в Кемерове педофила отправили в СИЗО

Суд в Кемерове отправил под стражу до 27 августа обвиняемого в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, 54-летний житель Кемерова 25 июня изнасиловал 12-летнюю девочку в районе кладбища, а затем убил ее.

Правоохранители осмотрели место преступления и провели обыск в жилье обвиняемого, а также назначили медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.

Мать погибшей от комментариев 360.ru отказалась и сослалась, что вся информация есть у СК.

Адвокат обвиняемого Сергей Москвин заявил ТАСС, что его подзащитный не признал свою вину.

«Он говорит, что не совершал. Вроде собирается сознаться, но в чем — пока не знаю. На данный момент ни в чем не сознается», — сказал Москвин.

Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, он вышел на свободу месяц назад.

Ранее житель Кубани получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство племянницы.