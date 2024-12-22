МВД классифицировало взрыв в отделении банка в Петербурге как теракт

Правоохранители классифицировали взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте, который устроила пенсионерка, как теракт. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 68-летняя женщина действовала по указанию злоумышленников, склонивших ее к совершению преступления. Их личности устанавливаются.

Следователи завели уголовное дело по статье «Террористический акт». За поджог банка пенсионерке грозит 20 лет лишения свободы.

Жительница Петербурга устроила взрыв в отделении банка, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Она залила горючую смесь в банкомат и подожгла его. Свои действия женщина снимала на видео.

После взрыва в помещении на Среднеохтинском проспекте вылетели окна и двери. Петербурженка скрылась с места ЧП, позже задержали в ее квартире на Большеохтинском проспекте.

Ранее мужчина подорвал неизвестный предмет в помещении с банкоматами на бульваре Яна Райниса в Москве. Подрывника оперативно нашли и задержали.