В Москве и Чувашии задержали подростков, поджигавших машины силовиков

Сотрудники ФСБ и СК в Московском регионе и Чувашии пресекли деятельность четырех подростков в возрасте 15-17 лет, которые по заданию украинских кураторов поджигали машины правоохранителей и помещения в зданиях ТЦ. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Задержанные в группах знакомств в социальных сетях и иностранных мессенджерах общались с девушками, по просьбам которых пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания», — заявили в ведомстве.

Потом с подростками связывались якобы сотрудники российских правоохранительных органов и убеждали в том, что предоставленную ими информацию использовали ВСУ для атаки БПЛА. Под предлогом избегания уголовной ответственности подростков заставляли совершать преступления.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по статьям о теракте и умышленном уничтожении и повреждении имущества.

Ранее в Мариуполе силовики задержали юношу 2008 года рождения за государственную измену. Он связался с сотрудниками ГУР МО Украины и по их приказу собирал сведения о расположении российских военных в городе.