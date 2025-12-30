В Москве и Чечне пресекли деятельность последователей Белхороева
Силовики пресекли деятельность экстремистской группировки из последователей Батал-Хаджи Белхороева* в Москве, Чечне и Ингушетии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Правоохранители изъяли у злоумышленников большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Против преступников завели уголовное дело.
«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — подчеркнули в ведомстве.
Также в ФСБ добавили, что члены группы «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева*» причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
*Запрещенная в России террористическая организация.