В Москве и Чечне пресекли деятельность последователей Белхороева

Силовики пресекли деятельность экстремистской группировки из последователей Батал-Хаджи Белхороева* в Москве, Чечне и Ингушетии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Правоохранители изъяли у злоумышленников большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Против преступников завели уголовное дело.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — подчеркнули в ведомстве.

Также в ФСБ добавили, что члены группы «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева*» причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

*Запрещенная в России террористическая организация.