Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» попытался убить себя в «Матросской тишине»

Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» попытался совершить суицид в СИЗО

Обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Джабраил Аушев попытался совершить суицид в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил источник Mash .

По словам собеседника Telegram-канала, информацию о попытке суицида Аушева озвучили во время заседания военного суда, на котором рассматривают его дело.

Врачи зафиксировали, что Аушев сделал это в ноябре, проведя перед этим три месяца в карцере.

Этот фигурант дела о чудовищном теракте в концертном зале в марте 2024 года единственный из преступников признал вину и оформил явку с повинной. Он обвиняется в продаже автомата террористам.

Сегодня стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», предположительно, проходили спецподготовку на террористических базах в Турции и Афганистане. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, который проходит во 2-м Западном окружном военном суде.