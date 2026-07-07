В Москве девушка выпала из окна, ее обидчик покончил с собой

В Москве мужчина угрозами довел девушку до падения из окна, а потом покончил с собой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Двое знакомых находились в квартире на четвертом этаже на улице Короленко в районе Сокольники. Между ними начался конфликт, мужчина избил девушку, а затем достал ружье.

Испуганная жертва выпала в окно, но, к счастью, осталась жива. Сейчас девушка в реанимации. Когда правоохранители проникли в квартиру, хозяин был уже мертв, он покончил с собой.

Ранее в Бразилии мужчина выбросил свою подругу с 13-го этажа, а потом скончался в камере. СМИ предположили, что это было самоубийство.