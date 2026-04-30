Бразилец выбросил подругу с 13-го этажа, а потом скончался в камере
Полиция Бразилии расследует дело о смерти участницы конкурса Miss Cosmo Brazil. Девушка выпала из окна своей квартиры на 13 этаже, сообщило издание East Bay Times.
Ану Луизу Матеус обнаружили под окнами ее дома, медики установили, что девушка упала с большой высоты. Следствие подтвердило, что Матеус упала с 13-го этажа.
Предположительно, к гибели девушки причастен ее друг Эндрео Кунья, между ними накануне произошла ссора. Мужчину арестовали вскоре после обнаружения тела Аны Луизы.
Позже Кунья скончался в камере. Предположительно, это было самоубийство. Детали произошедшего не раскрываются.
