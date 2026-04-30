Бразилец выбросил подругу с 13-го этажа, а потом скончался в камере

Полиция Бразилии расследует дело о смерти участницы конкурса Miss Cosmo Brazil. Девушка выпала из окна своей квартиры на 13 этаже, сообщило издание East Bay Times .

Ану Луизу Матеус обнаружили под окнами ее дома, медики установили, что девушка упала с большой высоты. Следствие подтвердило, что Матеус упала с 13-го этажа.

Предположительно, к гибели девушки причастен ее друг Эндрео Кунья, между ними накануне произошла ссора. Мужчину арестовали вскоре после обнаружения тела Аны Луизы.

Позже Кунья скончался в камере. Предположительно, это было самоубийство. Детали произошедшего не раскрываются.

Красноярец жестоко убил женщину, которая решила прекратить с ним отношения. Сначала он задушил бывшую подругу, потом нанес несколько ножевых ранений. Позже мужчина сам сдался в полицию.