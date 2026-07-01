В Москве арестовали автоподставщиков за нападение на инспектора ДПС на Маросейке

В Москве арестовали двух мужчин, подозреваемых в нападении на инспектора ДПС в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Днем 28 июня на Маросейке они подъехали к месту аварии, где уже работал сотрудник полиции. Мужчины окружили его, ударили, оскорбили и сбили с формы видеорегистратор, чтобы стереть запись. После этого скрылись. Им вменяют оскорбление представителя власти и применение насилия к сотруднику при исполнении.

На заседании суда фигуранты просили не сажать их в СИЗО, но суд отправил их под стражу. Прокуратура взяла расследование под контроль.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по обстоятельствам нападения.

Обычно автоподставщики предпочитают не связываться с инспекторами ДПС, рассказывал ранее юрист Дмитрий Славнов.