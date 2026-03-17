Юрист Славнов рассказал, что автоподставщики предпочитают не связываться с инспекторами ДПС

На дорогах участились случаи автоподстав: мошенники провоцируют или имитируют ДТП, чтобы требовать деньги на месте. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал «Авторадио» , как действовать в таких ситуациях.

Специалист посоветовал не идти на поводу у злоумышленников и не давать им деньги. В данном случае необходимо вызвать сотрудников полиции.

«Приезжают инспектора, и мошенники, как только вы говорите, что сейчас приедут инспектор, они быстренько ретируются. Им неинтересно составляться и светиться перед инспекторами», — отметил эксперт.

По его словам, также полезно держать в машине включенный видеорегистратор — он поможет зафиксировать происходящее и может стать важным доказательством в спорной ситуации.