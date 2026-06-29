Автоподставщики напали на полицейского в центре Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения автоподставщиков на сотрудника полиции в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Молодые люди хотели оформить фиктивное ДТП, но пострадавший вызвал силовиков. Когда на место аварии прибыл представитель власти, злоумышленники начали оскорблять и угрожать ему дракой, а затем замахнулись, чтобы нанести удар со спины.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по обстоятельствам произошедшего, уточнили в ведомстве.

По информации телеграм-канала «112», водитель двигался по трассе у Китай-города, но в него врезалась девушка. После столкновения подошли ее друзья, которые потребовали 10 тысяч рублей за решение вопроса на месте. В противном случае они пообещали ему расходы до 200 тысяч рублей через страховую.

Ранее юрист Дмитрий Славнов рассказал, почему автоподставщики предпочитают не связываться с инспекторами ДПС.