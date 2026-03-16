В Москве арестовали 20-летнего футболиста, обвиняемого в убийстве женщины

Суд отправил под стражу 20-летнего футболиста Даниила Секача, которого обвиняют в убийстве женщины на северо-западе Москва. Об этом сообщила в телеграм-канале прокуратура Москвы.

На заседании фигурант просил не заключать его в СИЗО и выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд поддержал позицию прокуратуры. Ему предъявили обвинения по статьям об убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

По версии следствия, вечером 13 марта мужчина пришел в квартиру в доме на Строгинском бульваре. Перед этим он получил инструкции по телефону от неизвестных людей. Когда мужчина позвонил в домофон и назвал кодовое слово, дверь ему открыла 16-летняя дочь хозяйки. Девочка действовала по указаниям телефонных мошенников и считала мужчину «стажером» силового ведомства.

Она по указанию звонивших вышла из квартиры и отвлекала мать, а обвиняемый начал вскрывать сейф. Вернувшуюся хозяйку он стал избивать и несколько раз ударил ножом, пытаясь узнать код. Когда женщина умерла, мужчина открыл сейф, забрал деньги в иностранной валюте на сумму более миллиона рублей и другие ценности, после чего по указанию неизвестных выбросил их из окна.

Сам обвиняемый рассказал, что ранее ему позвонила неизвестная девушка и под предлогом поиска посылки выведала его личные данные. Позже ему сообщили о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» и убедили связаться с «сотрудниками». Под угрозой уголовного преследования он начал выполнять их инструкции: провел «обыск» по видеосвязи, прилетел в Москву, поселился в гостинице, купил новый телефон, сим-карту и инструменты, а затем отправился на Строгинский бульвар.

Задержанный с детства занимался футболом и играл в молодежной сборной. По данным ТАСС, с января 2025 года атлет играл на позиции защитника за вторую команду екатеринбургского «Урала», а до этого — в молодежных академиях «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Сатурна».