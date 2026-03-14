Задержанным за убийство бизнесвумен в Москве оказался 20-летний футболист

Столичные полицейские задержали по подозрению в жестоком убийстве 48-летней предпринимательницы 20-летнего футболиста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«По предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства.

Задержанный с детства занимался футболом и играл в молодежной сборной, уточнил ТАСС со ссылкой на правоохранителей. С января 2025 года атлет играл на позиции защитника за вторую команду екатеринбургского «Урала», а до этого — в молодежных академиях «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Сатурна».

По данным журнала The Voice, футболиста задержали в московской гостинице на Звенигородском шоссе, в 14 километрах от места преступления.

Бизнесвумен, ставшая жертвой ограбления, была убита в своей квартире на Строгинском бульваре. Рядом с ней стоял сейф, вскрытый болгаркой. Она хранила деньги дома, так как планировала приобрести недвижимость. Телефонные аферисты убедили ее 16-летнюю дочь открыть дверь «сотруднику органов». Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.