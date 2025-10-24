В Москве аферисты из частной клиники обманули пенсионеров на десятки миллионов

В Москве в частной клинике мошенники грозили пенсионерам инвалидностью и под этим предлогом заставляли оплачивать дорогостоящий трехгодичный курс лечения. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

В клинику пожилых москвичей заманивали предложением бесплатной диагностики суставов. После обследования пенсионеров запугивали страшными диагнозами.

«Пациенты платили сотни тысяч рублей, при этом многие брали кредит в обмен на обещание получить компенсацию за счет бюджетных средств по государственным программам. Однако все лечение сводилось к нескольким процедурам», — рассказала Волк.

От криминальной схемы пострадали несколько сотен пенсионеров, а ущерб составил десятки миллионов рублей. Подозреваемых задержали, следователи завели уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой в особо крупном размере. Предполагаемого организатора группы заключили под стражу.

