В Кашире задержали курьера мошенников, обманувших 101-летнего ветерана войны

В Кашире с поличным задержали 18-летнего курьера, который помогал мошенникам, обманувшим 101-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

По данным следствия, 21 октября пенсионерку по телефону попросили продиктовать паспортные данные под предлогом замены счетчиков. Затем пожилой женщине перезвонили, заявили, что она якобы раскрыла персональные данные украинским спецслужбам, и призвали задекларировать все имеющиеся у нее деньги, чтобы уберечь их от злоумышленников.

На следующий день к ветерану войны приехал курьер и получил от нее 185 тысяч рублей. В этот момент его и задержали. Против молодого человека возбудили уголовное дело о мошенничестве, скоро ему изберут меру пресечения.

«Ни стыда, ни совести», — подытожили в надзорном ведомстве.

Ранее прокуратура добилась того, чтобы пожилой жительнице Лыткарина, у которой мошенники три года назад отобрали полмиллиона рублей, вернули деньги.