В Москве адвоката задержали за попытку сбыта наркотиков

В Москве правоохранители задержали адвоката за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

По версии следователей, в конце августа обвиняемый приобрел больше 82 килограммов жидкости с наркотическим средством в составе, рассчитывая в дальнейшем ее продать.

Мужчина разлил вещество в пять канистр и разместил их в тайнике в Подмосковье. Однако осуществить преступный замысел ему не удалось: емкости обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

С задержанным адвокатом проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.

Ранее стало известно, что супругов из Тюменской области поймали за организацию нарколаборатории. Им грозит до 20 лет лишения свободы.