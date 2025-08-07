Супругов из Тюменской области задержали за организацию нарколаборатории

Правоохранители выявили и ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков, которую организовала семейная пара в одном из частных домов Тюменского района. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Тюменской области.
По данным ведомства, мужчину и женщину 1995 и 1999 годов рождения задержали при производстве запрещенных веществ. В ходе обыска оперативники обнаружили около полутора килограммов готового мефедрона, большое количество прекурсоров и специализированное химическое оборудование.
Следователи возбудили уголовное дело по двум тяжким статьям УК РФ, предусматривающим наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Расследование преступления продолжается.
