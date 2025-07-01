В московский суд поступило уголовное дело певицы Максаковой

Пресненский районный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело в отношении известной певицы Марии Максаковой*, обвиняемой в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в суде.

«Дело в отношении Максаковой-Игенбергс М.П.* поступило в суд», — рассказали агентству.

Певицу обвиняют по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Максакову* заочно арестовали.

В прошлом году артистка уехала из России, когда против нее завели уголовное дело. В интервью украинскому каналу она призвала россиян помогать ВСУ. Недавно мировой суд Москвы взыскал с певицы задолженность по налогам.

Накануне стало известно, что уголовное дело завели в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя*. Причиной этому послужило регулярное отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях в социальных сетях.

*Признаны в России иностранными агентами.