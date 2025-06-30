Юрий Дудь подпал под дело по иноагентской статье

РИА «Новости»: против Юрия Дудя завели дело за нарушение статьи об иноагентах

Регулярное отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях в социальных сетях подвело журналиста и блогера Юрия Дудя* под уголовное дело. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщило РИА «Новости» .

Собеседник пояснил, что уголовное дело против журналиста завели за уклонение от обязанностей иностранного агента.

С требованием привлечь Дудя* к уголовной ответственности выступила прокуратура Москвы. В ведомстве пояснили, что блогера уже дважды штрафовали за отсутствие обязательной маркировки, но нарушающие закон публикации продолжили появляться в его социальных сетях.

Максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы.

В последний раз Дудя* оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в конце апреля. По решению Таганского районного суда Москвы с блогера взыскали штраф в 45 тысяч рублей. Закон предусматривает, что двукратное нарушение за один год ведет к возбуждению уголовного дела.

*Признан в России иностранным агентом.