Суд взыскал с певицы Максаковой задолженность по налогам

РИА «Новости»: суд Москвы взыскал с певицы Максаковой задолженность по налогам

Мировой суд Москвы взыскал с известной певицы Марии Максаковой* задолженность по налогам. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Иск против Максаковой* подала Федеральная налоговая служба, суд вынес приказ о принудительном взыскании неуплаты. Сумма взыскания не раскрывается.

Также в отношении Максаковой* на рассмотрение в Пресненский суд Москвы ранее поступил новый административный протокол за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов.

До этого Максакову* заочно арестовали по статье о «Публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства».

В мае 2023 года Минюст внес певицу в реестр иностранных агентов. В прошлом году Максакова* выехала из России, когда против нее завели уголовное дело. В интервью украинскому каналу артистка восхищалась Аллой Пугачевой и призвала россиян помогать ВСУ.

*Признана иностранным агентом.