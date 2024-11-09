Москвичи пожаловались на шоу с трансвеститами в ночном клубе

Жители Бутырского района Москвы пожаловались на клуб Inferno Night, в котором каждую ночь гремит музыка и проходят вечеринки с участием трансвеститов*. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Местные жители заявили, что постоянно пишут заявления в полицию, но в клубе не реагируют на стражей порядка и продолжают веселиться.
Людей возмутило, что заведение игнорирует запрет на ЛГБТ*-пропаганду в России.
В июне приезжего из Таджикистана выдворили из России за пропаганду смены пола. Он публиковал в соцсетях свои фотографии в обнаженном виде с противозаконными подписями и предлагал услуги сексуального характера.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
ВСУ устроили газовую атаку державшим оборону российским военным
Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке России
Кулинарный мастер-класс для семей участников СВО провели в Егорьевске
Детский сад после капремонта открыли в поселке Селятино в Наро-Фоминске
Раздевшуюся в знак протеста иранку заперли в психбольнице
В Подольске 10-летняя мигрантка убила старшую сестру за требование помыть посуду
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте