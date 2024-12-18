В МИД Узбекистана уточнят данные о задержанном за убийство Кириллова

В Министерстве иностранных дел Узбекистана заявили, что будут уточнять данные о задержанном по подозрению в исполнении теракта в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«МИД Узбекистана в настоящее время уточняет информацию и задержанном гражданине республики», — заявил источник агентства.

Как выяснили следователи, утром 17 декабря около дома на Рязанском проспекте дистанционно привели в действие взрывное устройство. Взрывчатку заранее установили в самокат, который предварительно поставили у подъезда. При теракте погибли Игорь Кириллов и его водитель.

На следующий день ФСБ и СК заявили о задержании предполагаемого исполнителя, им оказался выходец из Узбекистана 1995 года рождения. Мужчина рассказал силовикам, что его завербовали украинские спецслужбы — пообещали заплатить 100 тысяч долларов и помочь с получением гражданства европейской страны. В распоряжении 360.ru оказались кадры задержания и фотографии подозреваемого.