В Мелитополе задержали подозреваемых в шпионаже

Украинские спецслужбы завербовали жителей Мелитополя, граждан Украины, чтобы получить данные о военной технике ВС России на территории Запорожской области. В итоге сотрудники ФСБ задержали подозреваемых. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«ФСБ России на территории Запорожской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Мелитополя, граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины и ВС Украины», — заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, подозреваемые общались с кураторами в Telegram. Люди собирали данные о расположении военной техники и передавали их своему руководству. СБУ нужна была эта информация, чтобы наносить удары и совершать диверсии.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о Шпионаже. Наказание за это нарушение предусматривает срок до пожизненного лишения свободы. Фигурантов арестовали. Сейчас правоохранители продолжают разбирательство.

Ранее в Оренбургской области задержали подростков, которые подожгли железнодорожное оборудование по заданию украинских спецслужб. Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте.