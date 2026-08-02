В Мексике задержали главу картеля, за которого США обещали 5 млн долларов

Мексиканские силовики задержали главу картеля «Лос-Рейес» Альфонсо Фернандеса Магальона, известного как Пончо Ла Кирингуа. Об этом сообщила газета La Jornada со ссылкой на секретаря по безопасности и гражданской защите Мексики Омара Гарсию Арфуча.

Операция прошла в населенном пункте Имбаракуаро в штате Мичоакан. В ней участвовали федеральные силы во главе с мексиканской армией, поддержку им оказали два вооруженных вертолета. После задержания Магальона доставили в управление Генеральной прокуратуры в Мехико.

Власти США обещали до пяти миллионов долларов (около 450 миллионов рублей) за сведения, которые помогли бы арестовать Магальона. Мексиканские власти вменили ему незаконное лишение свободы, организацию мятежа, угоны автомобилей, вымогательство и торговлю наркотиками.

Ранее мексиканские полицейские передали российским силовикам гражданина РФ, объявленного в федеральный розыск. До задержания он жил в палаточном лагере в районе, где действовали вооруженные группировки наркокартелей.