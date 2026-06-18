Разыскиваемого россиянина экстрадировали в Россию из Мексики

В аэропорту Внуково мексиканские полицейские передали российским правоохранителям гражданина России, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«При содействии НЦБ Интерпола МВД России из Мексики депортирован гражданин Российской Федерации», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Россиянина разыскивали с 2025 года по линии УМВД по Липецкой области. Мексиканские полицейские обнаружили его во время рейда на севере страны в малолюдной местности. Он жил в палатке в зоне активности боевиков преступных картелей.

Иностранная сторона выразила готовность содействовать возвращению разыскиваемого в Россию. Передача мужчины стала результатом взаимодействия Национального центрального бюро Интерпола МВД России, посольства России в Мексике и мексиканской миграционной службы.

Ранее в Россию из ОАЭ экстрадировали двух аферистов. Одного мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, второго — в банковской деятельности без лицензии и мошенничестве.