В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли канал незаконной миграции в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К организации нелегальной миграции оказался причастен иностранец. Его задержали благодаря совместным действиям УФСБ по ДНР, МВД и Росгвардии.

Мужчина прибыл в Донецкую Народную Республику для изготовления поддельных документов для нелегалов. Злоумышленника привлекли к административной ответственности за на нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране.

«Принудительно выдворен за пределы России», — сообщили в ФСБ.

В конце февраля правоохранители провели рейды в двух хостелах на востоке Москвы и выявили десятки нелегалов. Мигрантов отправили в отдел полиции. Также силовики установили россиян, не вставших на воинский учет.