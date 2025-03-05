В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли канал незаконной миграции в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
К организации нелегальной миграции оказался причастен иностранец. Его задержали благодаря совместным действиям УФСБ по ДНР, МВД и Росгвардии.
Мужчина прибыл в Донецкую Народную Республику для изготовления поддельных документов для нелегалов. Злоумышленника привлекли к административной ответственности за на нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране.
«Принудительно выдворен за пределы России», — сообщили в ФСБ.
В конце февраля правоохранители провели рейды в двух хостелах на востоке Москвы и выявили десятки нелегалов. Мигрантов отправили в отдел полиции. Также силовики установили россиян, не вставших на воинский учет.