Десятки нелегалов и уклонистов обнаружили в двух хостелах на востоке Москвы

Правоохранители провели рейды в двух хостелах на востоке Москвы и выявили десятки нелегалов, а также установили россиян, не вставших на учет в военкомате. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В ходе проверки выявлено 60 лиц, нарушивших миграционное законодательство, и 20 лиц, подлежащих воинскому учету», — уточнил источник агентства.

Нелегальных мигрантов отправили в отдел полиции, а тех, кто не встал на воинский учет — в военный комиссариат.

Ранее рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели в Шатуре и Рошале в Подмосковье. Правоохранители посетили точки общественного питания и торговли.

Во время проверки полицейские выявили нарушения у торговавшей овощами женщины. Выяснилось, что в Россию она приехала из Таджикистана, но патент на работу предъявить не смогла.