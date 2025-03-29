В Махачкале по делу о взрыве в жилом доме арестовали мастера газовой службы

Мастера ремонтно-эксплуатационной службы арестовали по делу о взрыве в Махачкале

Ленинский районный суд Махачкалы арестовал мастера ремонтно-эксплуатационной службы «Газпром газораспределение» в рамках уголовного дела о хлопке газа в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 мая.

В материалах дела говорится, что мастер выполнял работы по техническому обслуживанию газового оборудования многоквартирного дома, в котором случился взрыв.

Во вторник, 25 марта, на шестом этаже многоквартирного дома по Гапцахской улице в Махачкале взорвался газ. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Взрыв выбил свыше 1000 квартирных окон в восьми домах, более 50 автомобилей получили повреждения.

В доме, где взорвался газ, официально никто не должен был жить, поскольку здание не ввели в эксплуатацию.