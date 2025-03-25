25 марта 2025 15:44 Пять лишних этажей. Как незаконное строительство привело к взрывам газа в Махачкале СК возбудил дело о небезопасных услугах после взрыва в Махачкале 0 0 0 Фото: администрация Махачкалы / Telegram Происшествия

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Взрывы газа в Махачкале

Утром 25 марта в Махачкале раздался мощный взрыв: в квартире на шестом этаже дома по улице Гапцахской рванул газ. Спустя час произошел второй — у магазина сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. Все, что известно о случившемся к этому часу, — в материале 360.ru.

Сколько человек пострадали при взрыве газа в Махачкале Взрыв в многоэтажке был настолько мощным, что повреждения получили пять стоящих рядом зданий — в окнах повыбивало стекла, рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Управления МЧС России по Дагестану Ахмед Байбатыров. По предварительным данным, пострадали два человека. Самые серьезные травмы получила женщина, в квартире которой после взрыва начался пожар. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Вторым пострадавшим стал мужчина. Его также доставили в больницу. Позже Минздрав Дагестана заявил, что число пострадавших выросло до четырех. «Ранено четверо человек: три женщины, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина», — указали в пресс-службе ведомства.

Фото: администрация Махачкалы / Telegram

Прибывшие на место случившегося спасатели вывели 150 человек и приступили к ликвидации последствий ЧП. Они обследовали 300 квартир, эвакуировали 15 поврежденных автомобилей и продолжают разбор шатких конструкций. Психологи МЧС оказывают помощь жителям дома.

Причина взрыва в многоэтажке в Махачкале По предварительной информации, причиной взрыва стал хлопок газа. В администрации Махачкалы сообщили, что дом внесли в реестр незаконно возведенных — застройщик имел разрешение на строительство лишь девяти этажей, а построил 14-этажку. Верхние несколько этажей были возведены незаконно, и владельцам расположенных на них квартир пришлось самостоятельно решать вопросы газоснабжения. «У дома отсутствовала исполнительная и техническая документация, а также договор на поставку ресурса», — подчеркнули в городской администрации. На место происшествия прибыл глава Дагестана Сергей Меликов. Он поручил обеспечить пострадавших местами для временного размещения.

Фото: администрация главы Дагестана / Telegram

«Нам сейчас очень важно провести работу по определению ущерба, нанесенного этим происшествием гражданам, проживающим в этом и близлежащих домах. Исходя из объема будут определены суммы, которые выделят пострадавшим. Я гарантирую, что вся необходимая помощь будет оказана», — сказал он.

Меликов добавил, что на протяжении многих лет города незаконно застраивались многоквартирными домами, многие из которых на сегодняшний день заселены. Однако республика выбрала не путь выселения людей и сноса, а приведения таких объектов в безопасное состояние, и задача властей — сделать все для достижения этой цели. В региональном управлении СК России возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также проверку организовала прокуратура Дагестана.

Фото: администрация Махачкалы / Telegram

Второй взрыв в Махачкале у магазина 25 марта Спустя час после первого происшествия в Махачкале прогремел второй взрыв. Он произошел у магазина сотовой связи на проспекте Имама Шамиля, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Дагестана. По предварительной информации, причиной стала утечка газа на подземном газопроводе. «Установлено, что у собственника объекта есть исполнительно-техническая документация. Договор поставки ресурса отсутствует. Сам объект к газовым сетям подключен не был», — рассказали в ведомстве. Пострадали четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии, им оказывают медицинскую помощь.

«В очередной раз призываем использовать газовое оборудование по всем правилам, заключать договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — обратились в Минэнерго к жителям Дагестана.

Был ли третий взрыв в Махачкале 25 марта В соцсетях также распространили сообщения о третьем взрыве, который якобы прозвучал в Махачкале. Интернет-пользователи стали размещать кадры с места происшествия. Однако эти слухи не получили подтверждения. «Данная информация не соответствует действительности. Распространяемые кадры относятся к взрыву, произошедшему в Ленинкенте 19 ноября 2024 года», — опровергли публикации в администрации Махачкалы.