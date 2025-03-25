Пять лишних этажей. Как незаконное строительство привело к взрывам газа в Махачкале
СК возбудил дело о небезопасных услугах после взрыва в Махачкале
Утром 25 марта в Махачкале раздался мощный взрыв: в квартире на шестом этаже дома по улице Гапцахской рванул газ. Спустя час произошел второй — у магазина сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. Все, что известно о случившемся к этому часу, — в материале 360.ru.
Сколько человек пострадали при взрыве газа в Махачкале
Взрыв в многоэтажке был настолько мощным, что повреждения получили пять стоящих рядом зданий — в окнах повыбивало стекла, рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Управления МЧС России по Дагестану Ахмед Байбатыров.
По предварительным данным, пострадали два человека. Самые серьезные травмы получила женщина, в квартире которой после взрыва начался пожар. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Вторым пострадавшим стал мужчина. Его также доставили в больницу.
Позже Минздрав Дагестана заявил, что число пострадавших выросло до четырех.
«Ранено четверо человек: три женщины, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина», — указали в пресс-службе ведомства.
Прибывшие на место случившегося спасатели вывели 150 человек и приступили к ликвидации последствий ЧП. Они обследовали 300 квартир, эвакуировали 15 поврежденных автомобилей и продолжают разбор шатких конструкций. Психологи МЧС оказывают помощь жителям дома.
Причина взрыва в многоэтажке в Махачкале
По предварительной информации, причиной взрыва стал хлопок газа. В администрации Махачкалы сообщили, что дом внесли в реестр незаконно возведенных — застройщик имел разрешение на строительство лишь девяти этажей, а построил 14-этажку. Верхние несколько этажей были возведены незаконно, и владельцам расположенных на них квартир пришлось самостоятельно решать вопросы газоснабжения.
«У дома отсутствовала исполнительная и техническая документация, а также договор на поставку ресурса», — подчеркнули в городской администрации.
На место происшествия прибыл глава Дагестана Сергей Меликов. Он поручил обеспечить пострадавших местами для временного размещения.
«Нам сейчас очень важно провести работу по определению ущерба, нанесенного этим происшествием гражданам, проживающим в этом и близлежащих домах. Исходя из объема будут определены суммы, которые выделят пострадавшим. Я гарантирую, что вся необходимая помощь будет оказана», — сказал он.
Меликов добавил, что на протяжении многих лет города незаконно застраивались многоквартирными домами, многие из которых на сегодняшний день заселены. Однако республика выбрала не путь выселения людей и сноса, а приведения таких объектов в безопасное состояние, и задача властей — сделать все для достижения этой цели.
В региональном управлении СК России возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также проверку организовала прокуратура Дагестана.
Второй взрыв в Махачкале у магазина 25 марта
Спустя час после первого происшествия в Махачкале прогремел второй взрыв. Он произошел у магазина сотовой связи на проспекте Имама Шамиля, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Дагестана. По предварительной информации, причиной стала утечка газа на подземном газопроводе.
«Установлено, что у собственника объекта есть исполнительно-техническая документация. Договор поставки ресурса отсутствует. Сам объект к газовым сетям подключен не был», — рассказали в ведомстве.
Пострадали четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии, им оказывают медицинскую помощь.
«В очередной раз призываем использовать газовое оборудование по всем правилам, заключать договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — обратились в Минэнерго к жителям Дагестана.
Был ли третий взрыв в Махачкале 25 марта
В соцсетях также распространили сообщения о третьем взрыве, который якобы прозвучал в Махачкале. Интернет-пользователи стали размещать кадры с места происшествия. Однако эти слухи не получили подтверждения.
«Данная информация не соответствует действительности. Распространяемые кадры относятся к взрыву, произошедшему в Ленинкенте 19 ноября 2024 года», — опровергли публикации в администрации Махачкалы.