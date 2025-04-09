В Люберцах оштрафовали почти 60 мигрантов-нелегалов

Более 50 нелегальных мигрантов обнаружили полицейские в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Подмосковные полицейские проводили проверку в одном из цехов по производству продуктов питания. По информационным учетным базам они сверили данные 182 иностранцев. Оказалось, что 58 человек работали в России незаконно. Еще девять из них нарушили режим пребывания в стране.

«В отношении 58 правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, из них семь правонарушителей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», — отметили в региональном главка МВД.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают работодателя нелегалов, чтобы привлечь его к ответственности.

Ранее сотрудники ФСБ вместе с росгвардейцами и полицейскими провели рейд на строительном объекте в Симферополе. Правоохранители обнаружили там трудовых мигрантов из Средней Азии.