Правоохранители задержали на стройке в Крыму мигрантов-нелегалов

ФСБ: в Симферополе во время рейда выявили нелегальных мигрантов

Сотрудники ФСБ вместе с росгвардейцами и полицейскими провели рейд на строительном объекте в Симферополе. Они пресекли канал незаконной миграции и задержали организаторов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Силовиками выявлены трудовые мигранты из Средней Азии, которые проживают и осуществляют деятельность на территории России в нарушение действующего миграционного законодательства», — отметили в ведомстве.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. Сейчас решается вопрос о депортации иностранцев-нелегалов из России. Организаторам канала незаконной миграции также грозит уголовная ответственность.

Ранее оперативники ФСБ выявили нелегальных мигрантов на частном предприятии по заготовке металлолома в Симферополе. Владелец объекта незаконно оформил иностранцев как высококвалифицированных специалистов. Против него возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан».