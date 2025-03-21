Правоохранители задержали на стройке в Крыму мигрантов-нелегалов

Сотрудники ФСБ вместе с росгвардейцами и полицейскими провели рейд на строительном объекте в Симферополе. Они пресекли канал незаконной миграции и задержали организаторов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
«Силовиками выявлены трудовые мигранты из Средней Азии, которые проживают и осуществляют деятельность на территории России в нарушение действующего миграционного законодательства», — отметили в ведомстве.
Нарушителей привлекли к административной ответственности. Сейчас решается вопрос о депортации иностранцев-нелегалов из России. Организаторам канала незаконной миграции также грозит уголовная ответственность.
Ранее оперативники ФСБ выявили нелегальных мигрантов на частном предприятии по заготовке металлолома в Симферополе. Владелец объекта незаконно оформил иностранцев как высококвалифицированных специалистов. Против него возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан».
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