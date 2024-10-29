В липецкой колонии, откуда сбежали заключенные, нашли мобильные телефоны

В корпусе ИК-2 в Липецкой области для самых опасных заключенных, в котором сидит, например, киллер Алексей Шерстобитов (Леша Солдат), нашли мобильные телефоны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Шестеро заключенных сбежали из колонии 26 октября, сейчас из них удалось найти и задержать пятерых. Для этого они сделали подкоп. В самой колонии начали служебную проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, доклад о расследовании затребовал лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

По данным Telegram-канала, в исправительном учреждении сложился дефицит кадров, сотрудники не в состоянии уследить сразу за всеми осужденными. Сбежавших никто не сопровождал из цеха, где они работали, что и позволило им совершить подкоп и спрятать инструменты.

Один из пойманных беглецов рассказал, что четверо заключенных хотели попасть на родину, в Узбекистан, а еще двое — в Подмосковье.