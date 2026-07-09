В Ленобласти задержали мужчину, устроившего дебош в автобусе

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мужчину, который устроил дебош в рейсовом автобусе. Об этом сообщила пресс-служба Петербургской полиции.

Происшествие случилось 7 июля. Пьяный мужчина спровоцировал конфликт с другим пассажиром.

«После того как они вышли на остановке в поселке Ненимяки, один из участников происшествия бросил стеклянную бутылку в сторону автобуса, разбив боковое стекло», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, 28-летнего подозреваемого задержали.

Ранее пьяный мужчина устроил дебош на авиарейсе из Екатеринбурга в Астану. Он ходил по салону, ругался матом и приставал к другим пассажирам. Стюардессы и очевидцы пытались успокоить дебошира. Дело дошло до полиции, началась проверка.