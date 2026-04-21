Пьяный мужчина устроил дебош на авиарейсе из Екатеринбурга в Астану

Правоохранители Казахстана начали проверку после того, как пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Астану. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе транспортной полиции.

В соцсетях появилось видео: мужчина ходит по салону, ругается матом и пристает к другим пассажирам. Успокаивали его стюардессы и очевидцы. В полиции зарегистрировали происшествие.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — сообщили казахстанские правоохранители.

В марте 36-летнего гражданина Индии обвинили в домогательствах к стюардессе Singapore Airlines прямо во время полета. Пока девушка обслуживала других пассажиров, он начал трогать ее за ягодицы.

Стюардесса сделала ему предупреждение, но мужчина не успокоился и продолжил приставать. На земле его сразу задержали. Теперь пассажиру грозит до трех лет тюрьмы или даже удары палками.