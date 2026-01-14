В Кузбассе проверят учреждения, где обследовали мам умерших новорожденных

Прокуратура Кемеровской области организовала дополнительную проверку медицинских учреждений, в которых наблюдались матери умерших младенцев в роддоме Новокузнецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура привлечет специалистов и проверит соблюдение санитарных норм, оснащенность медицинским оборудованием и его техническое состояние, а также наличие необходимых медицинских изделий и лекарственных препаратов.

Также работники аппарата областной прокуратуры продолжают проверку исполнения соответствующего законодательства в Новокузнецком роддоме № 1.

Утром 14 января правоохранители задержали главного врача роддома, ему грозит до семи лет лишения свободы по статьям о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и халатности.

Депутат Нина Останина заявляла 360.ru, что ответственность за смерть девяти новорожденных в Новокузнецке несет государство.