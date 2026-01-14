Государство несет ответственность за смерть новорожденных детей в новокузнецком роддоме № 1. Об этом 360.ru заявила депутат Нина Останина.

По ее словам, ситуация должна послужить сигналом тем представителям власти, которые отчитываются о снижении детской смертности и строительстве перинатальных центров. Даже гибель одного ребенка нивелирует все эти показатели, подчеркнула депутат.

«Когда только что рожденные дети погибают в государственном роддоме, ответственность за это несет государство. Я искренне сочувствую всем новокузнечанам, это трагедия каждого вменяемого человека. Мы вчера все были потрясены. Думаю, каждый, задался вопросом, как такое могло случиться в XXI веке», — заявила она.

Останина добавила, что в южных городах и райцентрах роддома Кузбасса закрыты. В самом Новокузнецке всего два роддома на 500-тысячный город. Трагедия должна послужить сигналом, заключила депутат.

Всего в роддоме № 1 в Новокузнецке погибли девять младенцев. Глава Кемеровской области Илья Середюк поручил министру здравоохранения Андрею Тарасову внепланово проверить в регионе все перинатальные центры и роддома.