Спрятал тело и участвовал в поисках. На Кубани вынесли приговор дяде-насильнику

Житель Кубани получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство племянницы

Изнасиловавший и убивший 16-летнюю племянницу житель Тихорецка получил 20 лет колонии строгого режима и обязан выплатить семье покойной миллион рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Преступление произошло 19 июня 2025 года. Мужчина вывез племянницу в безлюдное место в Тихорецком районе, пересел на заднее сидение, связал руки пластиковыми стяжками и изнасиловал. Затем задушил девушку, спрятал тело в лесу и по возвращении домой присоединился к ее поискам.

Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме. Краснодарский краевой суд приговорил дядю покойной к 20 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. По гражданскому иску он выплатит близким племянницы миллион рублей компенсации.

