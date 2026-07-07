В Кургане бизнесмена осудили за мошенничество при поставках оборудования из Китая

В Кургане завершился судебный процесс по делу о мошенничестве при поставках оборудования для нефтяной промышленности. Бизнесмена признали виновным в попытке поставить клиновые задвижки из Китая, не соответствующие требованиям заказчика. Ему назначили условный срок в четыре года лишения свободы, сообщили источники URA.RU .

Предпринимателя обвиняли в поставках задвижек из стали, не соответствующей договорным обязательствам, а также в фальсификации документов. Материалы дела Курганского областного суда подтверждают, что химический состав корпусов задвижек не соответствовал требованиям, хотя в документах указывалось обратное.

Также были зафиксированы случаи подделки подписей и расхождения в указании завода-изготовителя. Кроме того, обнаружены электронные файлы сертификатов с возможностью редактирования текста и реквизитов.

Предприниматель манипулировал результатами испытаний, подбирая образцы, не соответствующие реально поставляемому оборудованию, что позволяло получать формально положительные результаты. Зная о невозможности выдержать требуемый химический состав, курганский бизнесмен не сообщил об этом контрагентам и организовал дальнейшие поставки.