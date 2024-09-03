В Крыму задержали трех подозреваемых в краже оборудования на 3 млрд рублей

Волк: в Крыму раскрыли кражу оборудования для цементного завода на 3 млрд руб.

В Крыму раскрыли кражу оборудования почти на три миллиарда рублей. Злоумышленники похитили его в Керчи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

Производственное оборудование предназначалось для цементного завода. Его вынесли с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун — она находилась в аренде у коммерческой организации.

«Задержаны трое подозреваемых», — отметила Волк.

Официальный представитель ведомства уточнила, что по факту случившегося возбудили уголовное дело о краже организованной группой в особо крупном размере.

Подозреваемыми по делу, уточнили в пресс-службе МВД Крыма, стали жители Москвы, Ленинградской и Ивановской областей, которые действовали по предварительному сговору.

«Стоимость украденного заводского оборудования для производства цемента составила порядка трех миллиардов рублей», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что действия злоумышленников причинили серьезный ущерб Государственной корпорации развития России.

Статью о даче взятки и посредничестве при ее передаче добавили в дело о поставках некачественных бронежилетов для армии. Благодаря показаниям свидетелей следователи также нашли подтверждение участия в махинациях гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова и других фигурантов дела.