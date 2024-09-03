В деле о поставках армии некачественных бронежилетов появилась новая статья

Статью о даче взятки добавили в дело о поставках некачественных бронежилетов

При расследовании уголовного дела о хищении денег при поставках некачественных бронежилетов для армии добавили статью о даче взятки. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости»

К дело о хищении средств добавили расследование не только о даче взятки, но и посредничестве в ее передаче. Причастных к коррупции в деле не указали.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финдиректора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, сотрудники организации присвоили деньги, которые выделили Минобороны по госконтракту на поставку средств защиты. Представители компании передали более 20 тысяч бронежилетов, несоответствующих требованиям контракта. А на присвоенные деньги купили недвижимость и доли в пяти компаниях.