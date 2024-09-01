Следствие получило доказательства по делу о бракованных бронежилетах

Участие генерального директора компании «Пикет» Андрея Есипова и других фигурантов дела о поставках некачественных бронежилетов в рамках государственного контракта подтвердили показания свидетелей. Об этом со ссылкой на материалы следователей сообщило РИА «Новости» .

Ведущие расследование криминалисты представили суду материалы, которые обосновывают выводы о том, что все фигуранты дела были задействованы в схеме. Эти данные также подтвердили проходящие по делу свидетели.

По версии следствия, Есипов и другие фигуранты дела украли выделенные министерством обороны 2,4 миллиарлда рублей на поставку более 20 тысяч бронежилетов. Переданные средства защиты не соответствовали требованиям, предусмотренным госконтрактом.

На полученные деньги обвиняемые купили недвижимость и стали владельцами долей в пяти компаниях. На все это имущество наложили арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В минувший понедельник, 26 августа, Басманный суд Москвы вынес решение об аресте генерального директора «Пикета» Андрея Есипова. Также по делу проходят начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова.