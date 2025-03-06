В Крыму задержали подозреваемого в призывах к убийству правоохранителей

Сотрудники Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю заржали россиянина, подозреваемого в призывах к убийству правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Житель Севастополя 49 лет под ником Udav Trancheyny публиковал в мессенджере Telegram материалы с призывом к экстремистской деятельности, в том числе к насилию в отношении сотрудников полиции.
Против задержанного возбудили уголовное дело.
«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — уточнили в ФСБ.
Накануне в Екатеринбурге задержали местного жителя, который через соцсети призывал поджигать военкоматы коктейлями Молотова. Против подозреваемого завели уголовное дело о статье о публичных призывах к терактам.
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