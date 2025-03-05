Екатеринбуржца задержали за призыв к поджогу военкоматов

Жителя Екатеринбурга задержали за призыв в социальных сетях поджигать военкоматы коктейлями Молотова. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«В Екатеринбурге правоохранители задержали местного жителя 2001 года рождения, призывавшего совершать теракты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный распространял такие сообщения из Грузии. Против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терактам.

Также известно, что злоумышленник регулярно употреблял наркотики и психотропные вещества. Он имеет судимость за хранение запрещенки и уже знаком с бытом и порядком в местах лишения свободы. Задержанный заявил, что сожалеет о содеянном и пообещал не допускать такого впредь.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в Севастополе. Там задержали террориста, планировавшего поджоги в управлениях МЧС, МВД, военном госпитале и военкомате.