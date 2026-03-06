В Крыму силовики пресекли канал сбыта синтетических наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли канал поставки синтетических наркотиков. По данным силовиков, к этому причастны двое жителей Керчи.

Следствие считает, что они купили метадон в Санкт-Петербурге и собирались распространять его в Крыму. Подозреваемые приехали на полуостров поездом, их и задержали сотрудники ФСБ.

Во время досмотра у подельников нашли около 250 граммов метадона. Наркотик заранее расфасовали на дозы и спрятали под одеждой.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела и проверяют, были ли у задержанных еще сообщники.

