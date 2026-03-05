Полицейские в Иркутской области на ходу запрыгнули в машину наркоторговки

В Зиминском районе Иркутской области полицейские на лету запрыгнули в автомобиль, чтобы задержать наркосбытчицу. У женщины при себе оказались три вида разных наркотиков. Видео с места событий опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Получив данные о распространении в районе, правоохранители нашли закладку, оставленную злоумышленницей. Содержимое оказалось синтетическим наркотиком массой около 7,5 грамма. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

«В ходе оперативного сопровождения уголовного дела полицейские вышли на след 35-летней местной жительницы. Женщину задержали во время того, как она собиралась сделать схрон с наркотическими веществами», — заявили в ведомстве.

Подозреваемая пыталась уехать от правоохранителей, но они все равно ее поймали. На кадрах видно, как женщина уезжала, а полицейские запрыгнули на ее машину. При обыске у нее обнаружили 12 свертков с тремя видами разных наркотиков.

Задержанная рассказала, что устроилась закладчицей через мессенджер. Ей поручали оборудование тайников на территории Зимы и Саянска.

Ранее в Нижневартовске 16-летнего школьника поймали с крупной партией наркотиков. Против подростка возбудили уголовное дело.